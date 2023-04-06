Сизиков Афанасий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизиков Афанасий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сизиков Степан Андронов

Мать: Сизикова Прасковья

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сизиков Кондратий Афанасьевич

Мать ребёнка: Сизикова Марфа Радионовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Сизиков Максим Афанасьевич

Мать ребёнка: Сизикова Марфа Радионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизикова Марфа Радионовна

Смерть
Неизвестно
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