Сизиков Афанасий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Сизиков Степан Андронов
Мать: Сизикова Прасковья
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сизиков Кондратий Афанасьевич
Мать ребёнка: Сизикова Марфа Радионовна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Сизиков Максим Афанасьевич
Мать ребёнка: Сизикова Марфа Радионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно