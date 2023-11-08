Лащинская Параскева Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Лащинский Илья Петрович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Лащинский Илья Петрович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Лащинский Илья Петрович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Лащинский Илья Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лащинский Илья Петрович
Смерть
Неизвестно