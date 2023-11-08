Лащинская Параскева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лащинская Параскева Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Лащинский Илья Петрович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Лащинский Григорий Ильич

Отец ребёнка: Лащинский Илья Петрович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Лащинский Николай Ильич

Отец ребёнка: Лащинский Илья Петрович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Лащинский Василий Ильич

Отец ребёнка: Лащинский Илья Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лащинский Егор? Ильич

Отец ребёнка: Лащинский Илья Петрович

Смерть
Неизвестно
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