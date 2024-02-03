Соломонида Корнеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсевий Петров
Рождение ребёнка
1698 ст.
Сын: Дорофей Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Петров
Рождение ребёнка
1706 ст.
Сын: Никита Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Петров
Рождение ребёнка
1708 ст.
Сын: Григорий Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Петров
Рождение ребёнка
1709 ст.
Дочь: Евдокия Евсеева
Отец ребёнка: Евсевий Петров
Смерть
Неизвестно