Соломонида Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломонида Корнеева

Соломонида Корнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсевий Петров

Рождение ребёнка
1698 ст.

Сын: Дорофей Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Петров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1706 ст.

Сын: Никита Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Петров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1708 ст.

Сын: Григорий Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Петров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1709 ст.

Дочь: Евдокия Евсеева

Отец ребёнка: Евсевий Петров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.