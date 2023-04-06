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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1925

Сын: Гребенников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Гребенников Михаил Ефимович

Красная Поляна, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Петр Михайлович

Отец ребёнка: Гребенников Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребенников Иван

Отец ребёнка: Гребенников Михаил Ефимович

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