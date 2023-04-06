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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1925
Сын: Гребенников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Гребенников Михаил Ефимович
Красная Поляна, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенников Петр Михайлович
Отец ребёнка: Гребенников Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенников Иван
Отец ребёнка: Гребенников Михаил Ефимович