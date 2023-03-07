Садовникова (Малышева) Марья
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти15.04.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Малышевъ Иванъ
Мать: Малышева Ирина
Рождение ребёнка
1798
Сын: Садовниковъ Андрей
Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила
Рождение ребёнка
18.01.1802
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила
Рождение ребёнка
19.03.1804
Сын: Садовниковъ Василий
Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила
Рождение ребёнка
02.02.1808
Сын: Садовниковъ Василий
Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Садовникова Марья
Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила
Рождение ребёнка
23.03.1809
Дочь: Садовникова Матрена
Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила
Рождение ребёнка
28.03.1810
Сын: Садовниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила
Рождение ребёнка
10.04.1812
Сын: Садовниковъ Терентий
Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садовниковъ Гаврила
Смерть
15.04.1847