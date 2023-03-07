Садовникова (Малышева) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова (Малышева) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1778

Дата смерти

15.04.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Малышевъ Иванъ

Мать: Малышева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Садовниковъ Андрей

Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1802

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1804

Сын: Садовниковъ Василий

Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1808

Сын: Садовниковъ Василий

Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Садовникова Марья

Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила

Рождение ребёнка
23.03.1809

Дочь: Садовникова Матрена

Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1810

Сын: Садовниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1812

Сын: Садовниковъ Терентий

Отец ребёнка: Садовниковъ Гаврила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовниковъ Гаврила

Смерть
15.04.1847
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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