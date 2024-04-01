Четверкина Параскева Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти01.06.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1832
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Четверкин Николай Казак Р. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
06.11.1836
Дочь: Настасья Николаева
Отец ребёнка: Четверкин Николай Казак Р. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
24.01.1839
Дочь: Ксения Николаева
Отец ребёнка: Четверкин Николай Казак Р. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
20.12.1844
Дочь: Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Четверкин Николай Казак Р. Медвежьего Васильев
Рождение ребёнка
Около ?.10.1847
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Четверкин Николай Казак Р. Медвежьего Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1849