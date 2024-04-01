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Четверкина Параскева Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

01.06.1849

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1832

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Четверкин Николай Казак Р. Медвежьего Васильев

Рождение ребёнка
06.11.1836

Дочь: Настасья Николаева

Отец ребёнка: Четверкин Николай Казак Р. Медвежьего Васильев

Рождение ребёнка
24.01.1839

Дочь: Ксения Николаева

Отец ребёнка: Четверкин Николай Казак Р. Медвежьего Васильев

Рождение ребёнка
20.12.1844

Дочь: Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Четверкин Николай Казак Р. Медвежьего Васильев

Рождение ребёнка
Около ?.10.1847

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Четверкин Николай Казак Р. Медвежьего Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четверкин Николай Казак Р. Медвежьего Васильев

Смерть
01.06.1849
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