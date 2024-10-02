Mitjonen (Iljina) Anna Petterintytär
Место рожденияHunttila, Impilahti, Finland
Дата рождения20.08.1879
Дата смерти01.02.1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1879
Отец: Iljin Pedri Iljanpoika
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1903
Дочь: Härkönen (Mitjonen) Aleksandra Simontytär
Отец ребёнка: Mitjonen Semen (Simo) Ivaninpoika
Смерть
01.02.1917