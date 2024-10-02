Mitjonen (Iljina) Anna Petterintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mitjonen (Iljina) Anna Petterintytär

Место рождения

Hunttila, Impilahti, Finland

Дата рождения

20.08.1879

Дата смерти

01.02.1917

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1879

Отец: Iljin Pedri Iljanpoika

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mitjonen Semen (Simo) Ivaninpoika

Рождение ребёнка
04.04.1903

Дочь: Härkönen (Mitjonen) Aleksandra Simontytär

Отец ребёнка: Mitjonen Semen (Simo) Ivaninpoika

Смерть
01.02.1917

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