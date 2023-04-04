Рязанцева (Доренскова) Праскевья Стефанова
Место рожденияс. Добраго Колодца Тимской округи
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Добраго Колодца Тимской округи
Рождение ребёнка
1791
Сын: Рязанцев Терентий Федоров
Отец ребёнка: Резанцов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Рязанцев Александр Федоров
Отец ребёнка: Резанцов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рязанцев Гур Федоров
Отец ребёнка: Резанцов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Резанцов Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно