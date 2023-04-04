Рязанцева (Доренскова) Праскевья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Доренскова) Праскевья Стефанова

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Место рождения

с. Добраго Колодца Тимской округи

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Добраго Колодца Тимской округи
Рождение ребёнка
1791

Сын: Рязанцев Терентий Федоров

Отец ребёнка: Резанцов Федор Иванов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Рязанцев Александр Федоров

Отец ребёнка: Резанцов Федор Иванов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Рязанцев Гур Федоров

Отец ребёнка: Резанцов Федор Иванов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Резанцов Егор Федоров

Отец ребёнка: Резанцов Федор Иванов

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резанцов Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
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