Иван Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Илья Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.09.1782 ст.
Жена: Анна Родионовна
Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1789 ст.
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Анна Родионовна
Рождение ребёнка
06.06.1791 ст.
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Родионовна
Бракосочетание
До 1793
Жена: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
02.12.1794 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.05.1797 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.02.1800 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Смерть
1800