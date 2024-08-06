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Иван Ильич

Место рождения

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1765 г.р.
Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Илья Савельевич

Мать: не указана

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
16.09.1782 ст.

Жена: Анна Родионовна

Здехово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1789 ст.

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Анна Родионовна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.06.1791 ст.

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Родионовна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
До 1793

Жена: Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
02.12.1794 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1797 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.02.1800 ст.

Сын: Лобанов Иван Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
1800
Мишнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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