Захарова-Космина (Никифорова) Матрона Захаровна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Захаров-Космин Георгий Адрианович
Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич
Сын: Захаров-Космин Иван Адрианович
Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич
Дочь: Захарова-Космина Мария Адриановна
Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич
Сын: Захаров-Космин Петр Адрианович
Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич
Дочь: Захарова-Космина Пераскева Адриановна
Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич
Сын: Захаров-Космин Василий Адрианович
Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич
Дочь: Захарова-Космина Анастасия Адриановна
Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич
Сын: Захаров-Космин Иоанн (Иван) Адрианович
Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич
Сын: Захаров-Космин Григорий Адрианович
Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич
Дочь: Захарова-Космина Елена Адриановна
Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич
Дочь: Захарова-Космина Евгения Адриановна
Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич