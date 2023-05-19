Захарова-Космина (Никифорова) Матрона Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Космина (Никифорова) Матрона Захаровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1884 ст.

Муж: Захаров Адриан Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1885 ст.

Сын: Захаров-Космин Георгий Адрианович

Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1888 ст.

Сын: Захаров-Космин Иван Адрианович

Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1890 ст.

Дочь: Захарова-Космина Мария Адриановна

Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1893 ст.

Сын: Захаров-Космин Петр Адрианович

Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1895 ст.

Дочь: Захарова-Космина Пераскева Адриановна

Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1898 ст.

Сын: Захаров-Космин Василий Адрианович

Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1900 ст.

Дочь: Захарова-Космина Анастасия Адриановна

Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1903 ст.

Сын: Захаров-Космин Иоанн (Иван) Адрианович

Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1906 ст.

Сын: Захаров-Космин Григорий Адрианович

Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1908 ст.

Дочь: Захарова-Космина Елена Адриановна

Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1909 ст.

Дочь: Захарова-Космина Евгения Адриановна

Отец ребёнка: Захаров Адриан Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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