Бандюкова Матрона Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бандюкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Бандюков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Бандюков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бандюкова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Бандюков Пётр Алексеевич
Смерть
Неизвестно