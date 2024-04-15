Бандюкова Матрона Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бандюкова Матрона Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бандюкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Бандюков Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бандюков Павел Петрович

Отец ребёнка: Бандюков Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бандюкова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Бандюков Пётр Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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