Малясовъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалясовъ Семенъ

Малясовъ Семенъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Малясовъ Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Малясовъ Ларионъ

Мать ребёнка: Малясова Анна Филиппова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Малясовъ Аввкумъ

Мать ребёнка: Малясова Анна Филиппова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Малясовъ Иванъ

Мать ребёнка: Малясова Анна Филиппова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Малясова Анна Филиппова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Малясовъ Сергей

Мать ребёнка: Малясова Анна Филиппова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малясова Анна Филиппова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close