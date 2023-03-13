Малясовъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Малясовъ Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Малясовъ Ларионъ
Мать ребёнка: Малясова Анна Филиппова
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785
Сын: Малясовъ Аввкумъ
Мать ребёнка: Малясова Анна Филиппова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Малясовъ Иванъ
Мать ребёнка: Малясова Анна Филиппова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Малясова Анна Филиппова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Малясовъ Сергей
Мать ребёнка: Малясова Анна Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малясова Анна Филиппова