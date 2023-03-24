(Hyttinen) Johanna-Matilda Matintytär
Место рожденияNaatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения17.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1889
Отец: Hyttinen Matti Yrjönpoika
Мать: Maria Juhontytär
Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно