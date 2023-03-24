(Hyttinen) Johanna-Matilda Matintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Hyttinen) Johanna-Matilda Matintytär

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Место рождения

Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

17.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1889

Отец: Hyttinen Matti Yrjönpoika

Мать: Maria Juhontytär

Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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