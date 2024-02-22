Колбасов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбасоватрунова Ирина
Рождение ребёнка
24.07.2014
Сын: Колбасов Серафим Павлович
Мать ребёнка: Колбасоватрунова Ирина
Рождение ребёнка
03.07.2016
Мать ребёнка: Колбасоватрунова Ирина
Рождение ребёнка
12.08.2018
Дочь: Колбасова Эмилия Павловна
Мать ребёнка: Колбасоватрунова Ирина