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Колбасов Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбасоватрунова Ирина

Рождение ребёнка
24.07.2014

Сын: Колбасов Серафим Павлович

Мать ребёнка: Колбасоватрунова Ирина

Рождение ребёнка
03.07.2016

Сын: Колбасов Тихон Павлович

Мать ребёнка: Колбасоватрунова Ирина

Рождение ребёнка
12.08.2018

Дочь: Колбасова Эмилия Павловна

Мать ребёнка: Колбасоватрунова Ирина

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