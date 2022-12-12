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Ольга Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1888

Сын: Фаддеев Иван Павлов

Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.10.1891

Сын: Фаддеев Михаил Павлов

Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1896

Сын: Фаддеев Иван Павлов

Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1898

Сын: Фаддеев Василий Павлов

Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.05.1900

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.1902

Сын: Фаддеев Степан Павлович

Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1906

Сын: Фаддеев Никита Павлович

Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.01.1909

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддеев Павел Михайлов

Смерть
Неизвестно
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