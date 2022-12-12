Ольга Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1888
Сын: Фаддеев Иван Павлов
Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов
Рождение ребёнка
15.10.1891
Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов
Рождение ребёнка
12.02.1896
Сын: Фаддеев Иван Павлов
Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов
Рождение ребёнка
27.07.1898
Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов
Рождение ребёнка
02.05.1900
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов
Рождение ребёнка
22.10.1902
Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов
Рождение ребёнка
07.09.1906
Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов
Рождение ребёнка
28.01.1909
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Фаддеев Павел Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно