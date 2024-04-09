Марина Фоклеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Фоклеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каптырев Афанасий Константинов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Каптырев Илья Афанасьев

Отец ребёнка: Каптырев Афанасий Константинов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Каптырев) Соломония Афанасьева

Отец ребёнка: Каптырев Афанасий Константинов

Рождение ребёнка
25.12.1856

Сын: Каптырев Степан Афанасьев

Отец ребёнка: Каптырев Афанасий Константинов

Рождение ребёнка
28.02.1858

Сын: Каптырев Иоанн Афанасиев

Отец ребёнка: Каптырев Афанасий Константинов

Смерть
Неизвестно

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