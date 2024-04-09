Марина Фоклеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Каптырев Афанасий Константинов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Каптырев) Соломония Афанасьева
Отец ребёнка: Каптырев Афанасий Константинов
Рождение ребёнка
25.12.1856
Сын: Каптырев Степан Афанасьев
Отец ребёнка: Каптырев Афанасий Константинов
Рождение ребёнка
28.02.1858
Отец ребёнка: Каптырев Афанасий Константинов
Смерть
Неизвестно