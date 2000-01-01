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Гранкина Полина Александровна
Гранкина Полина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гранкин Александр Александрович
Мать
Гранкина (Кравцова) Надежда Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Гранкин Александр Александрович
Мать:
Гранкина Надежда Алексеевна
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