Гранкина (Кравцова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкина (Кравцова) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гранкина Полина Александровна

Отец ребёнка: Гранкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранкин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Гранкин Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранкин Александр Александрович

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