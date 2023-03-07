Любимовъ Никифоръ
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Андреевъ Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Любимова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Любимова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Любимова Марья Петрова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Любимовъ Марка
Мать ребёнка: Любимова Марья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любимова Марья Петрова
Смерть
1791