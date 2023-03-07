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Любимовъ Никифоръ

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Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Андреевъ Кузьма

Мать: не указана

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Любимова Марья Петрова

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Любимова Марья Петрова

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Любимова Марья Петрова

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Любимовъ Марка

Мать ребёнка: Любимова Марья Петрова

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Марья Петрова

Смерть
1791
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