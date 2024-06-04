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Кандырев Тихон Тихонов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Кандырев Тихон Дмитриев

Мать: Кандырева (Бухарева) Василиса Емельянова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Бычкова (Кандырева) Ульяна Тихоновна

Мать ребёнка: Кандырева (Сыромятникова) Марья Ермолаева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.02.1861

Жена: Кандырева (Сыромятникова) Марья Ермолаева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1861

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