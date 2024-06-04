Кандырев Тихон Тихонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Бычкова (Кандырева) Ульяна Тихоновна
Мать ребёнка: Кандырева (Сыромятникова) Марья Ермолаева
Бракосочетание
11.02.1861
Смерть
После 1861