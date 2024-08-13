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Зверева (Распопина) Марфа Васильевна

Место рождения

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Распопин Василий Федорович

Мать: Распопина -- Евфросинья Анфиногеновна

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
30.01.1902

Муж: Зверев Влас Фотеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
04.12.1902

Дочь: Зверева Анастасия Власовна

Отец ребёнка: Зверев Влас Фотеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
03.06.1904

Дочь: Зверева Клавдия Власовна

Отец ребёнка: Зверев Влас Фотеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
01.11.1906

Дочь: Зверева Александра Власовна

Отец ребёнка: Зверев Влас Фотеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Зверев алекс Власович

Отец ребёнка: Зверев Влас Фотеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Зверева Зоя Власовна

Отец ребёнка: Зверев Влас Фотеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Зверев Владимир Власович

Отец ребёнка: Зверев Влас Фотеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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