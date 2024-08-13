Зверева (Распопина) Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
30.01.1902
Муж: Зверев Влас Фотеевич
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
04.12.1902
Дочь: Зверева Анастасия Власовна
Отец ребёнка: Зверев Влас Фотеевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
03.06.1904
Дочь: Зверева Клавдия Власовна
Отец ребёнка: Зверев Влас Фотеевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
01.11.1906
Дочь: Зверева Александра Власовна
Отец ребёнка: Зверев Влас Фотеевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Зверев Влас Фотеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Зверева Зоя Власовна
Отец ребёнка: Зверев Влас Фотеевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Зверев Влас Фотеевич
Смерть
Неизвестно