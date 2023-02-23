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Панчехин Николай Семенович

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Место рождения

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
26.01.1900

Жена: Панчехина Любовь Асеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1905

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Панчехина Любовь Асеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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