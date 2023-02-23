Панчехин Николай Семенович
Место рожденияСело Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
26.01.1900
Жена: Панчехина Любовь Асеева
Рождение ребёнка
30.10.1905
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Панчехина Любовь Асеева
Смерть
Неизвестно