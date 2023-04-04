Клестова Таисья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Клестова Клавдия Гурьяновна
Отец ребёнка: Клестов Гурьян Егорович
Бракосочетание
До 1926
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Клестов Александр Гурьянович
Отец ребёнка: Клестов Гурьян Егорович
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Клестов Леонид Гурьянович
Отец ребёнка: Клестов Гурьян Егорович
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Клестов Вениамин Гурьянович
Отец ребёнка: Клестов Гурьян Егорович
Рождение ребёнка
18.03.1942
Дочь: Суворова Антонина Гурьяновна
Отец ребёнка: Клестов Гурьян Егорович
Смерть
1979