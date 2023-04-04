Клестова Таисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клестова Таисья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Клестова Клавдия Гурьяновна

Отец ребёнка: Клестов Гурьян Егорович

Бракосочетание
До 1926

Муж: Клестов Гурьян Егорович

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Клестов Александр Гурьянович

Отец ребёнка: Клестов Гурьян Егорович

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Клестов Леонид Гурьянович

Отец ребёнка: Клестов Гурьян Егорович

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Клестов Вениамин Гурьянович

Отец ребёнка: Клестов Гурьян Егорович

Рождение ребёнка
18.03.1942

Дочь: Суворова Антонина Гурьяновна

Отец ребёнка: Клестов Гурьян Егорович

Смерть
1979
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