Мочалов Иван Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Бракосочетание
14.01.1868 ст.
Борисоглебский, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1870 ст.
Дочь: Мочалова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мочалова Феодосья Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1872 ст.
Мать ребёнка: Мочалова Феодосья Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1875 ст.
Мать ребёнка: Мочалова Феодосья Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1877 ст.
Мать ребёнка: Мочалова Феодосья Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1880 ст.
Мать ребёнка: Мочалова Феодосья Ивановна
Смерть
Неизвестно