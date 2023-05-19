Мочалов Иван Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМочалов Иван Прокофьевич

Мочалов Иван Прокофьевич

Место рождения

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Мочалов Прокофий Венедиктович

Мать: Мочалова Марфа Кондратьевна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
14.01.1868 ст.

Жена: Мочалова Феодосья Ивановна

Борисоглебский, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1870 ст.

Дочь: Мочалова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мочалова Феодосья Ивановна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.03.1872 ст.

Сын: Мочалов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мочалова Феодосья Ивановна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.09.1875 ст.

Сын: Мочалов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Мочалова Феодосья Ивановна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.12.1877 ст.

Сын: Мочалов Василий Иванович

Мать ребёнка: Мочалова Феодосья Ивановна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.10.1880 ст.

Сын: Мочалов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Мочалова Феодосья Ивановна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close