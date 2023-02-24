Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Никита Федорович
Никита Федорович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1802
Дата смерти
1812
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Федор Осипов
1783 г.р.
Мать
Марья Матрена
1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец:
Кузнецов Федор Осипов
Мать:
Марья Матрена
Смерть
1812
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия