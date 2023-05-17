Насимович ФЁДОР МАКСИМОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насимович ФЁДОР МАКСИМОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Насимович НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Насимович ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1880

Сын: Насимович АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Насимович ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насимович ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

Смерть
1894
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