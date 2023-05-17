Насимович ФЁДОР МАКСИМОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Насимович НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: Насимович ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
1880
Сын: Насимович АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: Насимович ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1894