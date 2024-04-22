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Асанов Никифор Спиридонов

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Асанов Спиридон Степанов

Мать: Асанова Степанида

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Асанова Матрена Никифорова

Мать ребёнка: Асанова Настасья Гаврилова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Асанова Анисья Никифорова

Мать ребёнка: Асанова Настасья Гаврилова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Асанова Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Асанова Настасья Гаврилова

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Настасья Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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