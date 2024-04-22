Асанов Никифор Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1819 ст.
Отец: Асанов Спиридон Степанов
Мать: Асанова Степанида
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1936 РС 1834г лист 3 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Асанова Матрена Никифорова
Мать ребёнка: Асанова Настасья Гаврилова
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Асанова Анисья Никифорова
Мать ребёнка: Асанова Настасья Гаврилова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Асанова Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Асанова Настасья Гаврилова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно