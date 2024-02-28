Асанова Настасья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Асанова Матрена Никифорова
Отец ребёнка: Асанов Никифор Спиридонов
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Асанова Анисья Никифорова
Отец ребёнка: Асанов Никифор Спиридонов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Асанова Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Асанов Никифор Спиридонов
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно