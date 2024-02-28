Асанова Настасья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсанова Настасья Гаврилова

Асанова Настасья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Асанова Матрена Никифорова

Отец ребёнка: Асанов Никифор Спиридонов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 628
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Асанова Анисья Никифорова

Отец ребёнка: Асанов Никифор Спиридонов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Асанова Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Асанов Никифор Спиридонов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 13
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Никифор Спиридонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close