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Обуховъ Лукьянъ
Обуховъ Лукьянъ
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1792
Пол
Мужской
Отец
Обуховъ Иванъ
1770 г.р.
Мать
Обухова (Зайцева) Марфа
1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Обуховъ Иванъ
Мать:
Обухова Марфа
Дурасовка
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