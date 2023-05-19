Самбурский Никифор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
21.04.1896
Рождение ребёнка
24.01.1904
Дочь: Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Самбурская Ольга Петровна
Рождение ребёнка
02.02.1906
Сын: Самбурский Семен Никифорович
Мать ребёнка: Самбурская Ольга Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно