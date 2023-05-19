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Самбурский Никифор Дмитриевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Самбурский Дмитрий Григорьевич

Мать: Самбурская Марфа Ивановна

Бракосочетание
21.04.1896

Жена: Самбурская Ольга Петровна

Рождение ребёнка
24.01.1904

Дочь: Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Самбурская Ольга Петровна

Рождение ребёнка
02.02.1906

Сын: Самбурский Семен Никифорович

Мать ребёнка: Самбурская Ольга Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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