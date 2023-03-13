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Подрядова Мавра Обрамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Подрядовъ Петръ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Маврина Марфа

Отец ребёнка: Подрядовъ Петръ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Подрядовъ Петръ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Подрядовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Петръ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Петръ

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