Подрядова Мавра Обрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Подрядовъ Петръ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Маврина Марфа
Отец ребёнка: Подрядовъ Петръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Подрядовъ Петръ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Подрядовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Петръ