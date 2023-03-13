Подрядовъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Подрядовъ Яковъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Подрядова Мавра Обрамова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Маврина Марфа
Мать ребёнка: Подрядова Мавра Обрамова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Подрядова Мавра Обрамова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Подрядовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Подрядова Мавра Обрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подрядова Мавра Обрамова
Смерть
1795