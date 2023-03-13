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Подрядовъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Подрядовъ Яковъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Подрядова Мавра Обрамова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Маврина Марфа

Мать ребёнка: Подрядова Мавра Обрамова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Подрядова Мавра Обрамова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Подрядовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Подрядова Мавра Обрамова

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подрядова Мавра Обрамова

Смерть
1795
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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