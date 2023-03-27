Бордина (Коурова) Ольга Алексеивна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордина (Коурова) Ольга Алексеивна

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Место рождения

Добрянской заводской волости

Дата рождения

16.06.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1865

Отец: Коуров Алексей

Мать: Коурова Агриппина

Добрянской заводской волости
Бракосочетание
28.05.1884

Муж: не указан

Добрянской заводской волости
Рождение ребёнка
29.09.1886

Сын: Бородин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Бородин Федор Якимович

Добрянка
Смерть
Неизвестно
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