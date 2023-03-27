Бордина (Коурова) Ольга Алексеивна
Место рожденияДобрянской заводской волости
Дата рождения16.06.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1865
Отец: Коуров Алексей
Мать: Коурова Агриппина
Добрянской заводской волости
Бракосочетание
28.05.1884
Муж: не указан
Добрянской заводской волости
Рождение ребёнка
29.09.1886
Отец ребёнка: Бородин Федор Якимович
Добрянка
Смерть
Неизвестно