Клемпнер (Розанова) Лидия
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1943
Дочь: Пинегина (Клемпнер) Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Клемпнер Владимир
Рождение ребёнка
1954
Сын: Клемпнер Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Клемпнер Владимир
Смерть
Неизвестно