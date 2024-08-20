Клемпнер (Розанова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клемпнер (Розанова) Лидия

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1943

Дочь: Пинегина (Клемпнер) Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Клемпнер Владимир

Рождение ребёнка
1954

Сын: Клемпнер Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Клемпнер Владимир

Смерть
Неизвестно

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