Нина Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1874 г.р.

Мать

До 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1898

Отец: Косьма Захаров

Мать: Ольга Иванова

Смерть
Неизвестно
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