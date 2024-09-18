Рогалева (--) Неонила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1910
Дочь: Рогалева Антонина Кузьминовна
Отец ребёнка: Рогалев Кузьма Яковлевич
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно