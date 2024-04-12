Буйко (Норь) София Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйко (Норь) София Фёдоровна

Место рождения

Железники, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Норь Феадор Фомин

Мать: Норь Екатерина Ивановна

Железники, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
21.05.1901 ст.

Муж: Буйко Виктор Иванович

Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
?.03.1902

Сын: Буйко Антоний Викторович

Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.07.1903 ст.

Дочь: Юлитта Викторовна

Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
16.04.1904 ст.

Дочь: Елена Викторовна

Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
14.12.1906 ст.

Дочь: Буйко Анна Викторовна

Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.01.1909 ст.

Сын: Буйко Григорий Викторович

Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.

Сын: Буйко Пётр Викторович

Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
09.04.1913 ст.

Сын: Буйко Иосиф Викторович

Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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