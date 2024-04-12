Буйко (Норь) София Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Норь Феадор Фомин
Мать: Норь Екатерина Ивановна
Бракосочетание
21.05.1901 ст.
Занарочь, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
?.03.1902
Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1903 ст.
Дочь: Юлитта Викторовна
Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1904 ст.
Дочь: Елена Викторовна
Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1906 ст.
Дочь: Буйко Анна Викторовна
Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1909 ст.
Сын: Буйко Григорий Викторович
Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.
Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1913 ст.
Отец ребёнка: Буйко Виктор Иванович
Смерть
Неизвестно