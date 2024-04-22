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Пономарёв Илья Алексеевич

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Пономарёв Алексей Абрамович

Мать: Пономарёва Марфа Ивановна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Пономарёв Николай Ильич

Мать ребёнка: Пономарёва Алевтина Васильевна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Пономарёв Павлин Ильич

Мать ребёнка: Пономарёва Алевтина Васильевна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Пономарёва Алевтина Васильевна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Пономарёв Георгий Ильич

Мать ребёнка: Пономарёва Алевтина Васильевна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Алевтина Васильевна

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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