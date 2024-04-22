Пономарёв Илья Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Пономарёва Алевтина Васильевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Пономарёва Алевтина Васильевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Пономарёва Алевтина Васильевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Пономарёва Алевтина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно