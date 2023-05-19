Коршунова (Малых) Стефанида Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова (Малых) Стефанида Космина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Коршунов Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Коршунов Петр Стефанов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
02.10.1905

Муж: Коршунов Петр Стефанов

Рождение ребёнка
14.04.1910

Сын: Коршунов Иоанн Петров

Отец ребёнка: Коршунов Петр Стефанов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
31.10.1914

Сын: Коршунов Павел Петров

Отец ребёнка: Коршунов Петр Стефанов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
Милино, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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