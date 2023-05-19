Коршунова (Малых) Стефанида Космина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Коршунов Петр Стефанов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
02.10.1905
Рождение ребёнка
14.04.1910
Отец ребёнка: Коршунов Петр Стефанов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
31.10.1914
Отец ребёнка: Коршунов Петр Стефанов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
Милино, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно