Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуркина (Воробьева) Дарья Тарасовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1824

Дата смерти

01.12.1856

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Воробьев Тарас Федотович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1843

Муж: Проскуркин Максим Филиппович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Домникия Максимовна

Отец ребёнка: Проскуркин Максим Филиппович

Рождение ребёнка
11.04.1851

Сын: Проскуркин Василий Максимович

Отец ребёнка: Проскуркин Максим Филиппович

Рождение ребёнка
25.09.1852

Сын: Проскуркин Митрофан Максимович

Отец ребёнка: Проскуркин Максим Филиппович

Рождение ребёнка
05.03.1854

Дочь: Извекова Агафья Максимовна

Отец ребёнка: Проскуркин Максим Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.12.1856
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