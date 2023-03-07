Воробьева Евдокия Матюшова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева Евдокия Матюшова

Воробьева Евдокия Матюшова

avatar

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1890

Отец: Матюшов Иван Антонович

Мать: Матюшова Антонина (Татьяна) Лапенкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1909

Муж: Воробьев Филимон Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1910

Сын: Воробьев Иван Филимонович

Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.04.1912

Дочь: Ирина Филимоновна

Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1914

Сын: Воробьев Лаврентий Филимонович

Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close