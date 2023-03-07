Воробьева Евдокия Матюшова
Место рождения
Дата рождения06.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1890
Бракосочетание
09.?.1909
Рождение ребёнка
05.01.1910
Сын: Воробьев Иван Филимонович
Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1912
Дочь: Ирина Филимоновна
Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1914
Сын: Воробьев Лаврентий Филимонович
Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович
Смерть
Неизвестно