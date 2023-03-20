Кондратьева Ольга И — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Ольга И

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кондратьев Алексей Семенович

Отец ребёнка: Кондратьев Семен Филиппович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кондратьев Федор Семенович

Отец ребёнка: Кондратьев Семен Филиппович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кондратьев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Кондратьев Семен Филиппович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кондратьев Семен Филиппович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Кондратьев Семен Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Семен Филиппович

Смерть
Неизвестно
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