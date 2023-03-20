Кондратьева Ольга И
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Кондратьев Алексей Семенович
Отец ребёнка: Кондратьев Семен Филиппович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кондратьев Федор Семенович
Отец ребёнка: Кондратьев Семен Филиппович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кондратьев Михаил Семенович
Отец ребёнка: Кондратьев Семен Филиппович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кондратьев Семен Филиппович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Кондратьев Семен Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно