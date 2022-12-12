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Ch Olga
Ch Olga
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Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
1984
Пол
Женский
Отец
Череда Александр Васильевич
1947 г.р.
Мать
Мелкозерова (Мелкозерова) Светлана Ивановна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
OC
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец:
Череда Александр Васильевич
Мать:
Мелкозерова Светлана Ивановна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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