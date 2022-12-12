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Ch Olga

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

1984

Пол

Женский

Добавил:

OC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Череда Александр Васильевич

Мать: Мелкозерова Светлана Ивановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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