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Мария Павлова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1730 г.р.

Мать

Муж

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Павел Никитин

Мать: ?

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1800

Дочь: Анисия Минина

Отец ребёнка: Мина Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1803

Дочь: Ксения Минина

Отец ребёнка: Мина Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1805

Сын: Архип Минин

Отец ребёнка: Мина Петров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мина Петров

Смерть
Неизвестно
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