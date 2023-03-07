Мария Павлова
Место рождения
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Павел Никитин
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.12.1800
Дочь: Анисия Минина
Отец ребёнка: Мина Петров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1803
Дочь: Ксения Минина
Отец ребёнка: Мина Петров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1805
Сын: Архип Минин
Отец ребёнка: Мина Петров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мина Петров
Смерть
Неизвестно