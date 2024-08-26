Лукина Аполлинария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукин Фёдор Силич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Лукин Фёдор Силич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Лукин Фёдор Силич
Смерть
Неизвестно