Белинская (Подопригора) Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белинская (Подопригора) Таисия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подопригора Алексей Васильевич

Мать: Подопригора Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Хохлово, Саргатский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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