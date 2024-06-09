Неизвестно ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Курашкина) Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Курашкин Семен Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрунина (Курашкина) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Курашкин Семен Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно