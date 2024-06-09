Неизвестно ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно ?

Неизвестно ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Курашкина) Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Курашкин Семен Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрунина (Курашкина) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Курашкин Семен Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курашкин Семен Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.