Денисова (Шаранова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Шаранова) Аксинья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шарановъ Лавръ

Мать: Шаранова Агафья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Денисовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Денисовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Денисовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Романова Надежда

Отец ребёнка: Денисовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1861

Сын: Денисовъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Денисовъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисовъ Федоръ

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