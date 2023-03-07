Денисова (Шаранова) Аксинья
Место рождения
Дата рождения1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Шарановъ Лавръ
Мать: Шаранова Агафья
Рождение ребёнка
1856
Сын: Денисовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Денисовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Денисовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Романова Надежда
Отец ребёнка: Денисовъ Федоръ
Рождение ребёнка
19.10.1861
Сын: Денисовъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Денисовъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисовъ Федоръ