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Зайцева Наталья Лукинична

Место рождения

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Зайцев Иосиф Авксентьевич

Отец ребёнка: Зайцев Авксентий Васильевич

Ильбово, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Зайцев Пётр Авксентьевич

Отец ребёнка: Зайцев Авксентий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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