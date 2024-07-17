Зайцева Наталья Лукинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Зайцев Иосиф Авксентьевич
Отец ребёнка: Зайцев Авксентий Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Зайцев Авксентий Васильевич
Смерть
Неизвестно