Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоркин Козьма Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Егоркин Анисим

Отец ребёнка: Егоркин Козьма Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Егоркин Филипп

Отец ребёнка: Егоркин Козьма Иванович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Егоркина) ???

Отец ребёнка: Егоркин Козьма Иванович

Смерть
Неизвестно

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