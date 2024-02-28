Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Егоркин Анисим
Отец ребёнка: Егоркин Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Егоркин Филипп
Отец ребёнка: Егоркин Козьма Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Егоркина) ???
Отец ребёнка: Егоркин Козьма Иванович
Смерть
Неизвестно